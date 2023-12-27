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Giriş Tarihi: 27.12.2023 16:55 Son Güncelleme: 27.12.2023 16:58

Kalp krizi geçiren Belediye Başkanından acı haber

Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Kalp krizi geçiren Belediye Başkanından acı haber

8 Aralık'ta Kars'ta kalp krizi geçirdikten sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı.

Belediye Başkanı Hayali'nin cenazesinin Kars'a getirilerek Sarıkamış'ta toprağa verileceği öğrenildi.

HARUN HAYALİ KİMDİR?

1 Mayıs 1962'de Sarıkamış'ta dünyaya gelen Harun Hayali, ilkokul ortaokul ve liseyi Sarıkamış'ta okuduktan sonra Kars Kafkas üniversitesi Yerel yönetimler bölümünden mezun oldu. Ticaretle uğraşmakta olan Harun Hayali bunun haricinde 2009-2014 Mahalli İdareler seçimlerinde 2 kez Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında Sarıkamış Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Hayali, Sarıkamış Belediyespor'un Kulüp Başkanlığın 2 dönem yaptı. Evli olan Harun Hayali 3 çocuk babasıdır. Harun Hayali, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'nin Sarıkamış Belediye Başkanı oldu.

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Kalp krizi geçiren Belediye Başkanından acı haber
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