Kalp krizi geçiren genç komiser kurtarılamadı: Gözyaşları sel olup aktı...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Gökhan Torun (30), kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.