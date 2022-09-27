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Giriş Tarihi: 27.9.2022 12:25 Son Güncelleme: 27.9.2022 12:50

Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde okulda kalp krizi geçiren anaokulu müdürü Cihan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Batma'nın Sason Alparslan anaokulunda okul müdürü olarak görev yapan 40 yaşındaki Cihan Kaya, okulda rahatsızlanınca hastaneye gitti.

Hastanede tedavi altına alınan Kaya'nın kalp krizi geçirdiği tespit edilerek ilk müdahalenin ardından ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan anaokulu müdürü Cihan Kaya'nın cenazesi, Sason ilçesinde Erdemli köy mezarlığında toprağa verildi.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "İlimiz Sason İlçesi Alparslan Anaokulu Müdürü olarak görev yapan Cihan Kaya, kalp krizi sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Okul Müdürümüz Cihan Kaya'ya Allah'tan sonsuz rahmet, ailesine sabr-ı cemil ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
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