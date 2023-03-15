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Giriş Tarihi: 15.3.2023 14:28 Son Güncelleme: 15.3.2023 14:44

Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde uzun yıllardır öğretmenlik ve bazı okullarda okul müdürlüğü görevlerinde bulunan 1 çocuk annesi Nalan Soylu evinde ölü bulundu. Vali Recai Güreli İlkokul Müdürü olan Nalan Soylu’nun ilk belirlemelere göre evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan CANKUŞ
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Fethiye'de Vali Recai Güreli İlkokul Müdürü görevinde bulunan bir çocuk annesi 54 yaşındaki Nalan Soylu, bugün sabah saatlerinde okuldaki görevine gelmeyince arkadaşları aradı.İddiaya göre cevap alınamayınca eve giden arkadaşları polisten yardım istedi. Sağlık ekibi ve polis ekipleri eve girdiğinde 33 yıllık eğitimci Nalan Soylu'nun okuluna oldukça yakın olan bu evinde geceleyin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Nalan Soylu'nun cenazesi evinden alınıp cenaze arabasıyla Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön incelemede okul müdürü Soylu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

33 YILLIK ÖĞRETMEN

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Recai Güreli Okul Müdürü Nalan Soylu'nun tam 33 yıldan bu yana öğretmen ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunduğu öğrenildi.Son 4 yıldan bu yana Vali Recai Güreli İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapan Nalan Soylu'nun daha önce Seydikemer İlçesi Kabaağaç İlköğretim Okulu'nda 6 yıl müdürlük, ardından Çamurköy, İnlice, Günlükbaşı Silkar İlkokulları'nda yine okul müdürlüğü görevlerinde bulunduğu kaydedildi.Okul müdürü olarak görev yaptığı okullarda öğretmen ve öğrencileriyle pek çok projeye imza attığı , öğretmen ve veli kaynaşması için pek çok sosyal etkinlikte yer aldığı oldukça çalışkan bir eğitimci olduğu da vurgulandı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Okul müdürü Nalan Soylu'nun bu ani vefatından eğitim camiası olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, "Müdürümüz eğitim adına çok çalışkandı. Okula çok yakın olan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, öğretmen arkadaşlarına, ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerinde bulundu.

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Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
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