Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Silopi ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 çocuk babası Aksaray Eskil doğumlu 51 yaşındaki polis memuru Metin Ak 2'inci caddede kaldırımda yürürken fenalaşarak yere düştü.

Ayağa kalkarak yürümeye çalışan Ak tutunmak için marketin merdivenleri tuttuğu sırada diz üstü yere çökerek hayatını kaybetti. Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan Metin Ak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Şehit polis memuru Metin Ak için Silopi Polis evinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali vekili ve Vali yardımcısı Ali Erdoğan, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Alay Komutanı Albay Murat Bozkurt, İlçe protokolü ve mesai arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin özgeçmişi okundu. Tören sonunda şehidin cenazesi defnedilmek üzere baba evi olan Konya'ya uğurlandı.