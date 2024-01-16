Kalp krizi geçiren sürücü çay bahçesine yuvarlandı, hayatını kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü'nde 84 yaşındaki sürücü Ahmet Kaşkaoğlu, otomobiliyle Kendirli beldesinden, Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü istikametine seyir halinde ilerliyordu. O esnada kalp krizi geçirdiği belirtilen Kaşkaoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile çay bahçesine yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Kaşkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.