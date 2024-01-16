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Giriş Tarihi: 16.1.2024 12:09 Son Güncelleme: 16.1.2024 12:23

Kalp krizi geçiren sürücü çay bahçesine yuvarlandı, hayatını kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde seyir halinde olan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen 84 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çay bahçesine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kalp krizi geçiren sürücü çay bahçesine yuvarlandı, hayatını kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü'nde 84 yaşındaki sürücü Ahmet Kaşkaoğlu, otomobiliyle Kendirli beldesinden, Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü istikametine seyir halinde ilerliyordu. O esnada kalp krizi geçirdiği belirtilen Kaşkaoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile çay bahçesine yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Kaşkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kalp krizi geçiren sürücü çay bahçesine yuvarlandı, hayatını kaybetti
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