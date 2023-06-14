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Giriş Tarihi: 14.6.2023 15:30 Son Güncelleme: 14.6.2023 15:31

Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

İzmir’de vatani görevini yapan Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Memleketi Kırıkkale’ye getirilen Yurtoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

İzmir Foça Deniz Üssü Komutanlığında vatani görevini yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu gece saatlerinde evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yurtoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan emekli Ertuğrul Yurtoğlu'nun oğlu Denizci Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu için Kırıkkale Nur Camiinde askeri tören düzenlendi.

Yurtoğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuva Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Yurtoğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri, askeri personel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi
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