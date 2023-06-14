Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

İzmir Foça Deniz Üssü Komutanlığında vatani görevini yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu gece saatlerinde evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yurtoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan emekli Ertuğrul Yurtoğlu'nun oğlu Denizci Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu için Kırıkkale Nur Camiinde askeri tören düzenlendi.
Yurtoğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuva Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Yurtoğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri, askeri personel ile çok sayıda vatandaş katıldı.