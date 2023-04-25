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Giriş Tarihi: 25.4.2023 17:58 Son Güncelleme: 25.4.2023 17:59

Kalp krizi geçiren vatandaş, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Selahattin Yıldız, akseri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kalp krizi geçiren vatandaş, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Selahattin Yıldız isimli vatandaş, ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde aniden rahatsızlanan Selahattin Yıldız'ın yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çemişgezek ilçe hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerde Yıldız'ın kalp krizi geçirdiği belirlenince jandarmadan yardım istendi.
Yıldız, jandarmaya ait helikopterle ilçeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

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Kalp krizi geçiren vatandaş, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
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