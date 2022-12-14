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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Elazığ'da halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadının hayatı, otobüs şoförünün hızlıca hastaneye yetiştirmesi sayesinde kurtuldu. Ulukent hattında sefer yapan otobüs seyir halindeyken arka bölümde oturan yaşlı bir kadın fenalaştı. Hastanın ellerinin kitlendiğini, ağzının kapandığını fark eden diğer yolcular durumu şoföre bildirdi. Aracı yavaşlatan otobüs şoförü Şevket Yılmaz, hastanın durumunun acil olduğunu fark edince yolculardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. Tabelayı kapatıp dörtlü ikaz lambalarını yakan ve korna basarak diğer sürücülerden öncelik isteyen şoför, hastayı Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Yaşlı kadın yapılan müdahale ile sağlığına kavuşurken şoför Şevket Yılmaz yaşananları şöyle anlattı: "Çarşı yönüne doru ilerlerken ablanın fenalaştığını söylediler. O anda durumunu kontrol ettik. Elleri kitlenmiş, ağzı kapanmıştı. Müdahalemizle biraz kendine geldi. Sonra hastaneye yetiştirdik. Ablamız rahatsızlanmadan 3-5 dakika öncesinde meydana gelen bir kazayı görünce çok korkmuştu. Ondan dolayı sıkıntı yaşamış. Geçmiş olsun" dedi.

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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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