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Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:45

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi

DHA
Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi

Suriye sınırında, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen (21), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'de, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti oldu. Bekar olduğu öğrenilen Esen memleketi için Mersin'in Tarsus ilçesinde tören düzenlendi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine milletvekilleri, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, belediye başkanları, TSK mensupları ile kent protokolü katıldı. Celal Esen, törenin ardından baba ocağı olan İncirlikuyu'da toprağa verildi.

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Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
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