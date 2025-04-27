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Giriş Tarihi: 27.4.2025 15:43 Son Güncelleme: 27.4.2025 16:10

Kalp krizi geçirip suya düştü, kanalda sürüklenirken bulundu

Gaziantep'te tarlasını sularken kalp krizi geçirip kanala düşen çiftçi akıntıya kapıldı. Kanalda sürüklenirken komşusu tarafından sudan çıkarılan çiftçi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kalp krizi geçirip suya düştü, kanalda sürüklenirken bulundu

Araban ilçesinin kırsal Köklüce mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir çiftçi, komşusu Fahrettin A.'yı (50) sulama kanalında akıntıya kapılmış halde buldu. Komşusu tarafından sudan çıkarılan Fahrettin A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Fahrettin A'nın tarlada çalışırken kalp krizi geçirip kanala düştüğü ve suda sürüklenirken akrabası da olan komşusu tarafından sudan çıkarıldığı öğrenildi.

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Kalp krizi geçirip suya düştü, kanalda sürüklenirken bulundu
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