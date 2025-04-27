Kalp krizi geçirip suya düştü, kanalda sürüklenirken bulundu

Araban ilçesinin kırsal Köklüce mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir çiftçi, komşusu Fahrettin A.'yı (50) sulama kanalında akıntıya kapılmış halde buldu. Komşusu tarafından sudan çıkarılan Fahrettin A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Fahrettin A'nın tarlada çalışırken kalp krizi geçirip kanala düştüğü ve suda sürüklenirken akrabası da olan komşusu tarafından sudan çıkarıldığı öğrenildi.