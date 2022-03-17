Kalp krizi geçirmesine rağmen çalıştırıldı: Eşim mobbing yüzünden vefat etti!

Olay 7 Haziran 2021 tarihinde meydana geldi. Süleyman Aktaş uluslararası nakliyat yapan bir lojistik şirketinde şoför olarak çalışıyordu. İddialara göre Süleyman Aktaş olay tarihinden önce iş yoğunluğu ve stres nedeniyle rahatsızlandı. Vefat ettiği 7 Haziran tarihinden birkaç gün önce ise kalp krizi geçirdi. Bu durumu iş yerine bildirmesine rağmen firma onu yurt dışına yapılacak bir nakliyat işi için görevlendirdi. Süleyman Aktaş bu görev sırasında yoldayken yükün alıcı firmaya kısa sürede ulaşılması yönünde baskı yapıldığı için tekrar rahatsızlandı ve Hırvatistan'da bir hastanede kurtarılamayarak vefat eti.

"ALAY EDER GİBİ MEVLİT OKUTABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Vefat eden Süleyman Aktaş'ın eşi Şükriye Aktaş ise kocasının çalıştığı şirketin sorumsuzluğu ve baskısı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek savcılığa şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde firma yetkililerinin ağır kusurlu olduğu, vefat eden Aktaş'ın eşine ve çocuklarına hiçbir maddi ve manevi destek sağlamadıklarını vurgulandı. Şükriye Aktaş'ın avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede "Alay edercesine Süleyman Aktaş için mevlit okutabileceklerini söyleyerek eşi ve çocuklarını başlarından savmışlardır. Vefat eden Aktaş bu işe başlamadan önce herhangi bir kalp rahatsızlığı yaşamamıştır. Bu işe girdikten sonra ise işverenin baskısı ve iş ağırlığı sebebiyle bu rahatsızlığı baş göstermiştir" Şükriye Aktaş söz konusu şirkete "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan dava açılmasını talep etti.