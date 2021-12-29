Kalp krizi sandılar sahte içki çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kalp krizi şüphesiyle Kahramanmaraş'a sevk edilen bir kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiden öldüğü ortaya çıkan 40 yaşındaki kişinin birlikte alkol aldığı kişi gözaltına alındı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvuran 40 yaşındaki Tülay Ceran, kalp krizi şüphesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Tülay Ceran'ın yapılan tahlillerde sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda Ceran ile birlikte alkol aldığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.