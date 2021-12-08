Haberler Yaşam Haberleri Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi
Giriş Tarihi: 8.12.2021 16:38 Son Güncelleme: 8.12.2021 16:43

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun (52) cenazesi memleketi Kırıkkale'de gözyaşları içinde toprağa veridi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52), aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası Kuzucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kuzucu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. 2 çocuk babası Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Said Kurnaz, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve vatandaşlar katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Sen zaten kasetle geldin! Yerini böyle mi koruyacaksın? Kılıçdaroğlu’nun ahlaksız el hareketine sert tepki!
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü
Son dakika haberi! Asgari ücret zammı için önemli açıklamalar: 2022 asgari ücret zam toplantısı yapıldı
Son dakika | Millet İttifakı'nda adaylık restleşmesi! İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na veto gelmişti: Gözler CHP'de...
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA