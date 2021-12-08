Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52), aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası Kuzucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Kuzucu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. 2 çocuk babası Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Said Kurnaz, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve vatandaşlar katıldı.