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Giriş Tarihi: 2.1.2024 16:23 Son Güncelleme: 2.1.2024 16:35

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuncay Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru Sinanpaşa İlçesinde toprağa verildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuncay Özdemir, hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Özdemir, hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesi yapıldı. İki defa kalbi duran Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

PROTOKOL BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Vefat eden polis memuru Tuncay Özdemir için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman ve protokol üyeleri Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından merhum Özdemir, baba ocağı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine götürüldü. Merhum Özdemir için baba evinde alınan helalliğin ardından Sinanpaşa Merkez Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT AY BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Üzücü haber sonrası Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, başsağlığı mesajı yayınladı. Ay, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurumuz Tuncay Özdemir vefat etmiştir, Merhuma Allahtan rahmet ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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