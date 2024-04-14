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Giriş Tarihi: 14.4.2024 11:19 Son Güncelleme: 14.4.2024 11:24

Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale’de önceki gün kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Ahmet Bülent Topuz, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Ahmet Bülent Topuz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğü önünde merhum polis memuru için tören düzenlenerek son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen cenaze törenine Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, görev arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Allah'tan rahmet dileyen Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
Topuz'un cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

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Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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