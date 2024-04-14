Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Ahmet Bülent Topuz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğü önünde merhum polis memuru için tören düzenlenerek son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen cenaze törenine Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, görev arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Allah'tan rahmet dileyen Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Topuz'un cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.