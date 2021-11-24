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Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:07

Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

İHA
Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Tunceli’de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tunceli 1. Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Osmaniye'ye gönderildi.
Öğle saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Taşkın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu merkeze bağlı Selimiye köyündeki tören alanına getirilerek musalla taşına konuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan uzman çavuşun tabutu, cenaze aracına konuldu. Evli olduğu öğrenilen Gökhan Taşkın, köy mezarlığında dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze töreninde Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın eşi Şebnem Taşkın ile baba Mustafa Taşkın ve anne Şefika Taşkın gözyaşı döktü.

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Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
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