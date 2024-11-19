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Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:44 Son Güncelleme: 19.11.2024 16:44

Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları için cenaze namazı kılındı

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kayadağ Köyünde görevli güvenlik korucusu görevlendirildiği Kuzey Irak’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, İkizler Köyünde görevi başında kalp krizi geçiren Güvenlik Korucusu da köyünde toprağa verildi.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları için cenaze namazı kılındı

Görevlendirildiği bölgede rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin Özdağ'a (46) ilk müdahale bölgede yapıldı. Daha sonra Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Özdağ burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdağ için bugün Bitlis Ersan Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Nesrulllah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hayatını kaybeden güvenlik Korucusunun ailesine başsağlığı dilerken, Türk Bayrağını da ailesine teslim etti. Vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşınan Özdağ'ın cenazesi Taş Mahallesindeki Teleski Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün ayrıca Mutki ilçesine bağlı İkizler Köyünde görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güvenlik Korucusu Ecevit Kaylı'da (50) İkizler köyünde toprağa verildi.

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Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları için cenaze namazı kılındı
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