Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları için cenaze namazı kılındı

Görevlendirildiği bölgede rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin Özdağ'a (46) ilk müdahale bölgede yapıldı. Daha sonra Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Özdağ burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdağ için bugün Bitlis Ersan Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Nesrulllah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hayatını kaybeden güvenlik Korucusunun ailesine başsağlığı dilerken, Türk Bayrağını da ailesine teslim etti. Vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşınan Özdağ'ın cenazesi Taş Mahallesindeki Teleski Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün ayrıca Mutki ilçesine bağlı İkizler Köyünde görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güvenlik Korucusu Ecevit Kaylı'da (50) İkizler köyünde toprağa verildi.