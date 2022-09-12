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Giriş Tarihi: 12.9.2022 15:14 Son Güncelleme: 12.9.2022 15:22

Kalp krizinden ölen madenci toprağa verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Gelik İşletmesi’nde çalışan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kalp krizinden ölen madenci toprağa verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik İşletmesi'nde çalışan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Bayram Uzun (49), Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan Köyü'nde toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bayram Uzun için Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan Köyü'nde cenaze namazı kılındı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Uzun'un cenaze törenine, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak, Gelik Baştemsilcisi Aykut Köse, maden işçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Maden işçisi için alınan helallik sonrası cenaze namazı kılındı. Uzun, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

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Kalp krizinden ölen madenci toprağa verildi
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