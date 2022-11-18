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Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:57 Son Güncelleme: 18.11.2022 13:41

Kalp krizinden ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Mursal (54), düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Sivas'a gönderildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kalp krizinden ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Mursal, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında ambulansla götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailesi gözyaşlarına boğulurken mesai arkadaşları ani ölüm haberi ile sarsıldı.

Yaşanan ani ölüm olayının ardından Mehmet Mursal için görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Mursal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, hizmet binası önüne getirildi. Mehmet Mursal için burada düzenlenen törene Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından polis memuru Mursal'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Sivas'a gönderildi.

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Kalp krizinden ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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