Kalp krizinden ölümde artış yok

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına dair basın yayın organlarındaki ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda şunlar kaydedildi: "Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında akut myokard enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Bu verilere göre, 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış görülmüş olmakla birlikte, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki oranlardan daha düşük seviyede olduğu, 2022-2023 yılının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği görülmekte."