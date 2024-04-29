Haberler Yaşam Haberleri Kalp nakli gerçekleştirilen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.4.2024 12:58 Son Güncelleme: 29.4.2024 13:50

Kalp nakli gerçekleştirilen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi hayatını kaybetti

Rize'de kalp nakli olabilmesi için kampanya başlatılan 5 buçuk yıldır bekleyen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi, dün yapılan naklin ardından hayata tutunamadı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kalp nakli gerçekleştirilen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır tedavi gören Tüfekçi, 2 hafta önce Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ECMO (kalbin veya akciğerin işini geçici olarak devralarak, hastaya yaşam desteği sağlayan yaşam destek sistemi) cihazına bağlandı.

Donerin bulunması ile ameliyata alınan Esila Tüfekçi 9,5 saatlik ameliyatın ardından doktorların 48 saatlik sürede hayata tutunması gerektiği belirtilmesinin ardından ameliyattan çıkan Esila hayata tutunamadı.

'BAĞIŞ' TEMALI RESMİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti. Esila, resimde kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini ise 'kırmızı' olarak resmetmişti. Ayrıca resimde kendisini gözyaşları içinde çizen Esila, üzerine yazdığı, 'Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var' ifadeleriyle görenleri duygulandırmıştı.

CENAZE RİZE'YE GÖTÜRÜLECEK

Esila Tüfekçi'nin cenazesi Başkentten Rize ye getiriliyor, Esila Tüfekçi Derepazarı ilçesinde toprağa verilecek.

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Kalp nakli gerçekleştirilen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi hayatını kaybetti
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