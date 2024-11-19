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Giriş Tarihi: 20.11.2024

Kalp sağlığı için baharat kullanın

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Kalp sağlığı için baharat kullanın
Beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını etkiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kalp sağlığını korumak için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Heart Foundation yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi riskleri azaltarak kalp sağlığınızı iyileştirmeye ve kalp hastalığı geliştirme riskinizi düşürmeye yardımcı olan beslenme tavsiyelerine yer verdi. İşte o tavsiyeler:
Bol miktarda sebze, meyve ve tam tahıl tüketin.
Sağlıklı proteinleri beslenmenize ekleyin.
Aromasız süt, yoğurt ve peynir seçin.
Sağlıklı yağları tüketin.
Yemeklerinizi tatlandırmak için tuz yerine baharatları kullanın.
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Kalp sağlığı için baharat kullanın
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