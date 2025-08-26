Kalp zarı kalbini taşlaştırdı

Nefes darlığı, ayaklarda şişlik ve bitmeyen bir yorgunluk hissi. Yıllarca bu şikâyetlerle yaşayan 71 yaşındaki Elvide Kalaycı'ya kalp yetmezliği teşhisi konuldu, ancak gerçek çok daha farklıydı. Kalp zarı, kalbini dışarıdan taş gibi sarmıştı. Kalaycı, "Kalbim hastalanınca taşlaşmış. Oysa kendim pamuk gibiyim" dedi. Kastamonu'da yaşayan 71 yaşındaki Elvide Kalaycı, yıllar boyunca ayaklarında şişme, nefes darlığı, karın şişliği ve tansiyon düşüklüğü gibi şikâyetlerle doktor doktor dolaştı. Ancak her seferinde aynı yanıtla karşılaşan Elvide Kalaycı'ya 'Kalp yetmezliği var, ilaçla devam edeceksiniz' dendi. Ancak gerçek çok daha farklıydı.

NADİR BİR HASTALIK

Gerçek teşhisi ise Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı koydu. Kalaycı'nın 'Konstriktif perikardit' hastası olduğunu tespit eden Prof. Dr. Erkanlı, bu hastalığın kalbi dışarıdan taş gibi saran nadir bir hastalık olduğunu belirterek, "Kalp sarığını tamamen taşlaştıran 'Konstriktif perikardit' hastalığı, kalbi dışarıdan baskılayarak çalışmasına engel olur. Bu nedenle hastada ilerleyici nefes darlığı, ayak ve karın şişliği gibi bulgular ortaya çıkmış. Bu tablo zamanla böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kalbi saran bu taşlaşmış dokuyu özel bir cerrahi teknikle tamamen temizledik. Kalp, yeniden sağlıklı şekilde çalışmaya başladı" dedi.



'PAMUK GİBİY İM'

Ameliyat sonrası yaşadıklarını anlatan Kalaycı, "Kanım çekiliyor gibi oluyordu, göz kapaklarımı bile kaldıramıyordum. Kalkamıyor, yürüyemiyordum. Ameliyatım çok iyi geçti, kalbimi saran taş kalktı. Şimdi çok rahat nefes alabiliyorum. Zaten pamuk gibi bir insanım" dedi.