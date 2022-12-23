Kalpazan Avrupalı rolü ile vatandaşı dolandırdı! Camiye yardım adı altında sahte euro verdi

AVRUPALI ROLÜNE BÜRÜNDÜ

Bazı mağdurlara Özbekistan Somu, Kuzey Kore Wonu gibi değeri çok düşük paralar verdiği, bu paraların değerinin, yüksek olduğunu söyleyerek yüksek miktarlarda Türk lirası aldığı, tanınmamak ve kendisini Avrupalı göstermek için fötr şapka, fular, kırmızı ceket gibi kıyafetler giyindiği tespit edildi.

Tenha ve kamerasız yerlerde aracının plakalarını sökerek plakasız araçla sahte para dağıttığı, bu yöntemle 21 fark ilde 51 olaya karstiği ve 2006 yılından beri benzer yöntemler kullanarak sahte para ile dolandırıcılık yaptığı ve 9 farklı dosyadan arandığı ortaya çıktı.