Kalpazan Avrupalı rolü ile vatandaşı dolandırdı! Camiye yardım adı altında sahte euro verdi

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son zamanlarda başta Ankara olmak üzere 21 farklı ilde kendisini Almancı olarak tanıtan ve Avrupa'dan yeni geldiğini, üzerinde Türk parası olmadığını söyleyerek özellikle yaşlı vatandaşlardan para bozdurma bahanesiyle sahte para verip karşılığında Türk lirası alan dolandırıcı S.A.'yı plakasız araçla yolda seyir haliyken durdurularak gözaltına aldı. S.A.'nın evinde yapılan aramada; 556 adet sahte 50 Euro, 47 adet sahte 100 Euro olmak üzere toplam 32 bin 500 sahte euro ele geçirdi.
HEDEF YAŞLI İNSANLAR
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; S.A.'nın kendisini Almancı olarak tanıttığı ve hayır yapmak istediğini söyleyerek vatandaşlar insani ve dini duyularını istismar ettiği tespit edildi. Özellikle ayırt etme gücü düşük yaşlı vatandaşları hedef alarak para bozdurma bahanesiyle sahte Euro verdiği ortaya çıktı.
CAMİYE YARDIM ADI ALTINDA SAHTE EURO VERDİ
Camii inşaatlarına yüklü yardım yapma vaadiyle görevlilere 400-500 euro arasında sahte para vererek yardım kutularındaki paraları alan S.A., camiden çıkan vatandaşlara çevrelerinde yardıma muhtaç insan olup olmadığını sorarken zekât vermek istediğini ve onların da katkıda bulunmak istediğini söyledi. S.A., döviz kurunu düşük hesaplayarak sahte euro verirken karşılığında ise Türk lirası aldı.
AVRUPALI ROLÜNE BÜRÜNDÜ
Bazı mağdurlara Özbekistan Somu, Kuzey Kore Wonu gibi değeri çok düşük paralar verdiği, bu paraların değerinin, yüksek olduğunu söyleyerek yüksek miktarlarda Türk lirası aldığı, tanınmamak ve kendisini Avrupalı göstermek için fötr şapka, fular, kırmızı ceket gibi kıyafetler giyindiği tespit edildi.
Tenha ve kamerasız yerlerde aracının plakalarını sökerek plakasız araçla sahte para dağıttığı, bu yöntemle 21 fark ilde 51 olaya karstiği ve 2006 yılından beri benzer yöntemler kullanarak sahte para ile dolandırıcılık yaptığı ve 9 farklı dosyadan arandığı ortaya çıktı.