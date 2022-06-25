Kalpazan oyuncuları kim, konusu ne: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?

2014 yapımı film suç türü yapımlar arasında yer alıyor. John Travolta'nın başarılı oyunculuğu ile beğenilen Kalpazan filminin yönetmen koltuğunda Philip Martin oturuyor. Bu noktada Kalpazan konusu ve oyuncu kadrosu araştırmalara konu oldu. Bu gece 23.30'da Show TV'de yayınlanacak film suç türünde. Peki, Kalpazan filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar. Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter, babasının ve oğlunun da yardımlarıyla bu zorlu işin peşine düşer.