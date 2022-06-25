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Giriş Tarihi: 25.6.2022 15:27

Kalpazan oyuncuları kim, konusu ne: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?

Kalpazan oyuncuları kim, konusu ne: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?

Bu gece Show TV ekranlarında sinema gecesi yaşanıyor. Ünlü aktör John Travolta’nın başrolünde yer aldığı Kalpazan filmi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Gerilim ve polisiye türündeki filmin orijinal adı The Forger. Kalpazan oyuncuları ve konusu ile oldukça ilgi çekiyor. Peki, Kalpazan filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte yabancı yapım hakkında merak edilenler…

2014 yapımı film suç türü yapımlar arasında yer alıyor. John Travolta'nın başarılı oyunculuğu ile beğenilen Kalpazan filminin yönetmen koltuğunda Philip Martin oturuyor. Bu noktada Kalpazan konusu ve oyuncu kadrosu araştırmalara konu oldu. Bu gece 23.30'da Show TV'de yayınlanacak film suç türünde. Peki, Kalpazan filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KALPAZAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar. Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter, babasının ve oğlunun da yardımlarıyla bu zorlu işin peşine düşer.

KALPAZAN FİLMİ OYUNCULARI

Kalpazan filmi oyuncuları arasında John Travolta, Christopher Plummer, Tye Sheridan, Abagail Spencer bulunuyor.

KALPAZAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD'nin Massachusetts eyaletinde çekildi.

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Kalpazan oyuncuları kim, konusu ne: Kalpazan filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, konusu ne?
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