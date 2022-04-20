Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 22-24 Nisan tarihleri arasında Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu IWBF tarafından organize edilen ve İtalya'nın Sassari şehrinde yapılacak "Euro Cup 2" finallerinde KKTC'yi temsil edecek. Hazırlıklar kapsamında tüm takım oyuncuları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi.

İtalya'nın ev sahipliği yapacağı kupada, 9 ülkeden 23 takım 3 farklı grupta mücadele edecek. Vakıflar, turnuvada İtalya, Polonya, Fransa ve İspanya'dan rakipleriyle karşı karşıya gelecek. "Kalpler Tek Yürek" sloganı ile her koşulda takıma destek olduklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na başarılar diledi.