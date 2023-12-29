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Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:56

Kalpli bere ile yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı

Bakırköy'de çaldığı bisikleti satmaya çalışan hırsız Recep O., Bakırköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Hırsızın üzerinden çıkanlar pes dedirttirken üzerinde kalp bulunan lila renkli bir bere kullanması ise dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Recep O., hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kalpli bere ile yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı

Bakırköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler bir hafta önce Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan bir adresten bisiklet çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve takip çalınmaları sonrası isminin Recep O., olduğunu belirlediği hırsızın bisikleti başka bir şahsa satmaya çalıştığı görüntülere ulaştı. Çalışmalara devam eden ekipler Recep O.'yu saklandığı farklı bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

KALPLİ BERESİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekiplerinin şüpheli Recep O., üzerinde yaptıkları atamalarda çıkanlar ise adeta pes dedirtti. Recep O.'nun üzerinden lila renkli ve kalpli bir bere, üzeri sim kaplı silah, pense, makas ve pedikür için kullanılan bir alet çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Recep O., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan tutuklama talebi ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kalpli bere ile yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı
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