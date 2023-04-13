Haberler Yaşam Haberleri Kalyon Holding depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:29 Son Güncelleme: 13.4.2023 11:36

Kalyon Holding depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kalyon Holding Gönüllüleri, asrın deprem felaketinin ardından evleri yıkılan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaptırılan afetzedeleri yalnız bırakmıyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kalyon Holding depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kalyon Holding gönüllüleri ve eğitmenleri Kalyon Konteyner Kent'teki afetzedeleri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi. "KalyonBiz" adıyla ve "İyilik Sahada" sloganıyla çalışmalar yapan gönüllüler ailelerle ilgilenirken Kalyon Kültür'ün eğitmenleri de afetzede çocukların içlerindeki potansiyeli keşfetmelerini sağlamak için 'Minik Fotoğrafçılar Akademisi', 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' düzenleyerek çocuklara 23 Nisan temasıyla umudun resmini çizdiler.

Etkinliklerin sonrasında Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ev sahipliğinde Kalyon Konteyner Kent'te afetzede aileleri ile iftar yemeği yenilerek, gönüllüler tarafından hazırlanan bayramlık paketler teslim edildi.

Kalyon Holding sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve değerli yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyor; birlik ve beraberliğimizden güç alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: PKK'dan Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona bir destek daha: AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak gerek
Bunların yeni dostları
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
359.7 milyon lira HDP’den alınabilir mi?
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalyon Holding depremzedeleri yalnız bırakmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA