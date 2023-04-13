Kalyon Holding depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kalyon Holding gönüllüleri ve eğitmenleri Kalyon Konteyner Kent'teki afetzedeleri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi. "KalyonBiz" adıyla ve "İyilik Sahada" sloganıyla çalışmalar yapan gönüllüler ailelerle ilgilenirken Kalyon Kültür'ün eğitmenleri de afetzede çocukların içlerindeki potansiyeli keşfetmelerini sağlamak için 'Minik Fotoğrafçılar Akademisi', 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' düzenleyerek çocuklara 23 Nisan temasıyla umudun resmini çizdiler.

Etkinliklerin sonrasında Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ev sahipliğinde Kalyon Konteyner Kent'te afetzede aileleri ile iftar yemeği yenilerek, gönüllüler tarafından hazırlanan bayramlık paketler teslim edildi.

Kalyon Holding sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve değerli yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyor; birlik ve beraberliğimizden güç alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" denildi.