Kalyon Holding’den konteyner kentteki depremzedeler için ’U/Mutluluk Programı’

ÇOCUKLAR VE GENÇLERE PSİKOLOJİK DESTEK, ÜRETİCİLERE ATÖLYELER İLE EĞİTİM KURSLARI

Kalyon Holding'in HKÜ organizasyonunda konteyner kentte kurduğu Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, 6 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek 'Psikoloji Konuşmaları' takvimi de yayımlandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetler ile depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor.