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Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:07 Son Güncelleme: 11.11.2022 11:31

Kalyon Holding’ten rekor fidan dikimi

Kalyon Holding, sürdürülebilir bir yaşam vizyonu, doğaya, doğanın tüm canlıları ve topluma sorumlu bir marka anlayışıyla Türkiye’yi ağaçlandırmaya devam ediyor. Grup şirketleriyle birlikte toplam 10 milyon 319 bin 470 adet fidan diken Kalyon Holding, Türkiye’nin en fazla ağaç diken grubu unvanını koruyor.

Kalyon Holding’ten rekor fidan dikimi

Kurulduğu ilk günden bu yana faaliyet gösterdiği her alanda çevreyle dost ve toplumsal fayda sağlamayı odağına alan Kalyon Holding, sürdürülebilir bir yaşam için var olduğu her bölgeyi ağaçlandırmaya öncelik veriyor.

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nü kutlama vesilesiyle tüm şirketleriyle ağaçlandırma dikimini sürdüren Kalyon Holding, bugüne kadar 10 milyon 319 bin 470 adet fidan dikimi gerçekleştirerek Türkiye'nin en çok fidan diken markası oldu.

Kalyon Holding; İstanbul Polonezköy Kalyon Hatıra Ormanı, Çanakkale Kalyon Hatıra Ormanı, İstanbul Kemerburgaz Kalyon Hatıra Ormanı, Gaziantep Kalyon Hatıra Ormanı, İstanbul Arnavutköy Kalyon Hatıra Ormanı'ndan sonra, Kazdağları Bölgesi'ne 50 bin fidan dikerek bölgenin habitatına destek sağladı.

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Kalyon Holding’ten rekor fidan dikimi
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