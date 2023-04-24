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Giriş Tarihi: 24.4.2023 14:22 Son Güncelleme: 24.4.2023 14:43

Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep’in İslâhiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent’de düzenlenen etkinliklerle neşe içinde kutlandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu

Kalyon Holding iştiraklerinden Kalyon Kültür iş birliği ile düzenlenen 'Yaşamak İstediğim Hayalimdeki Dünya' temalı Resim Şenliği'nin yanı sıra gerçekleştirilen çeşitli atölyelerle çocuklar hem yeteneklerini sergiledi hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar. Program çekimleri için bölgeye gelen Tülin Şahin de çocukların bayram sevincine ortak olarak birlikte keyifli bir gün geçirdiler.

Yaşanan deprem felaketinden sonra 3 bin depremzedeye yuva olan Kalyon Konteyner Kent'te çocukların bayram sevincini hakkıyla yaşayabilmeleri için Kalyon Kültür iş birliği ile birçok etkinlik düzenlendi. 'Minik Fotoğrafçılar Akademisi, 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' ile çocukların eğlenirken kendi yeteneklerini de keşfetmelerine destek olundu.

Program çekimleri için bölgede bulunan Tülin Şahin de Kalyon Konteyner Kent'i ziyaret ederek çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Ünlü Piyanist Benal Şimşek'in müzik atölyesine katılan Tülin Şahin çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, oyunlar oynadı.

Şahin: "Program çekimleri için geldiğim İslahiye'de depremzede çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu onlarla birlikte yaşamak benim için son derece anlamlıydı. Aradan 2 ay geçmiş olabilir ama yaraların sarılması uzun bir süreç olacak. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa yapmalı ve bu zor günlerin üstesinden hep beraber gelmeliyiz" dedi.

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Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu
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