Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu! Çocuklar doyasıya eğlendi

Yaşanan deprem felaketinden sonra 3 bin depremzedeye yuva olan Kalyon Konteyner Kent'te çocukların bayram sevincini hakkıyla yaşayabilmeleri için Kalyon Kültür iş birliği ile birçok etkinlik düzenlendi.
'Minik Fotoğrafçılar Akademisi, 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' ile çocukların eğlenirken kendi yeteneklerini de keşfetmelerine destek olundu.
Şahin: "Program çekimleri için geldiğim İslahiye'de depremzede çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu onlarla birlikte yaşamak benim için son derece anlamlıydı.
Aradan 2 ay geçmiş olabilir ama yaraların sarılması uzun bir süreç olacak. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa yapmalı ve bu zor günlerin üstesinden hep beraber gelmeliyiz" dedi.