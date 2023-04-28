Kalyon Vakfı ecdat yadigarı camiyi yok olmaktan kurtardı

Yenileme çalışmaları Kalyon Vakfı tarafından yapılan Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii açıldı. 1721 tarihli bir Osmanlı Camii olan Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii, Kalyon Vakfı tarafından tarihi dokusu korunarak günümüz koşullarına en uygun şekilde tamamlandı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ve yöneticiler katıldı.

Kalyon Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer'' misyonumuzla yürüttüğümüz projelerimize bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

BİR ECDAT YADİGARINI DAHA GÜNÜMÜZE TAŞIMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Osmanlı eseri Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii'nin açılışına ilişkin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise "Bir ecdat yadigarını daha günümüze taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin tam karşısında, 1721 tarihli bir Osmanlı Camii olan Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii'nin restorasyonu bitti, bugün Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı" dedi.

HACI BEDEL MUSTAFA EFENDİ CAMİİ HAKKINDA

Cami ilk olarak Hüdayi Dergahı şeyhi olan Şeyh Osman Efendi tarafından 1720 yılında inşa ettirildi. Bu sebeple Osman Efendi Camii olarak bilinirdi. İlk caminin duvarları moloz taş, çatısı ahşaptandı. Kapı karşısında derviş hücreleri vardı. 1930 tarihli haritada arsa olarak gösterilen yer bugün parktır.

Cami, 1920'li yılların başında kayıtlara dört duvarı ayakta kalan, harap bir halde geçirildi. Uzun yıllar bu halde kalan yapı, İstanbul'un pek çok noktasına hayır eserleri kazandıran Semiha Şakir tarafından 1985 yılında yeniden yaptırıldı. Yalnız bu dönemde caminin adı bir dönem camiyi ihya eden, caminin yakınına bir kız mektebi inşa ettiren ve Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen "Hacı Mustafa Bedel"in adı konularak "Hacı Mustafa Bedel Camii" olarak değiştirildi.

Cami kare planlı ve tek kubelidir. Cemaat yeri 4 sütun ve 3 kubbeden oluşmakta. Minberi mermerdir ve mihrabını Sümerbank tarafından imal edilen çok güzel çiniler süslüyor. Kıble tarafında 8 köşeli şadırvan, 8 mermer sütunun taşıdığı sivri bir kubbe ile örtülü. Cami ve şadırvan mimari olarak oldukça zarif bir yapıya sahiptir.