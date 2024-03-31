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Giriş Tarihi: 31.3.2024 07:48

Kalyon Vakfı tarafından restore edilmişti! Vaniköy Camii'nde ibadet ve kültür bir araya geldi

Kalyon Vakfı tarafından restore edilen Vaniköy Camii eşsiz konumu ve özenle seçilmiş 1600 kitabı barındıran kütüphanesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN

Boğaz'ın sembol yapılarından tarihi Vaniköy Camii'nin Hünkâr Kasrı'nda yer alan kütüphane, özenle seçilmiş eseriyle ziyaretçilerini bekliyor.



Restorasyonu Kalyon Vakfı tarafından yapılan caminin bu bölümü, ibadethane olmanın ötesinde bir işlev görerek sosyalleşme imkanı da sunuyor.



Kalyon Vakfı'nın desteğiyle hizmete sunulan Haluk Dursun Kütüphanesi ise 40 bin basılı ve 26 bin elektronik kaynağıyla kitapseverlere geniş bir seçenek sunuyor.

BİN 600 KİTAPLIK HAZİNE

İstanbul'un tarih ve kültür mozaiğine yeni bir renk katıldı. Kadim şehrin tarihi mirasına yeni bir soluk getiren Kalyon Vakfı, Vaniköy Camii'nin Hünkâr Kasrı'nı kütüphane olarak restore etti.



Yıllar boyunca ibadetin yanı sıra toplumsal etkileşimin merkezi olan bu mekân, artık özenle seçilmiş bin 600 eseriyle herkese açık bir kütüphane olarak hizmet verecek.

TARİHİ ATMOSFERDE MODERN KÜTÜPHANE

İstanbul'un boğaz manzarasıyla dikkat çeken tek kütüphanesi olma özelliği taşıyan bu proje, şehrin kültürel zenginliğine de yeni bir boyut kazandıracak.



Kalyon Vakfı'nın destekleri ile hizmete açılan Haluk Dursun Kütüphanesi ise, Vaniköy Camii Kütüphanesi'nin yanında, şehrin en modern kütüphanelerinden biri.

40 bin basılı ve 26 bin elektronik kaynaktan oluşan zengin bir koleksiyona sahip olan Haluk Dursun Kütüphanesi, haftanın 7 günü 24 saat ziyaretçilerine hizmet veriyor.

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Kalyon Vakfı tarafından restore edilmişti! Vaniköy Camii'nde ibadet ve kültür bir araya geldi
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