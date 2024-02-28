Kamboçya’da öldürülen Türk’ün ailesi cenazeyi getirmek için yardım bekliyor

Ufuk Öztürk 2018'de Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'e taşındı. Yaklaşık 6 yıldır Phnom Penh'de yaşayan Öztürk'ün ailesine 27 Şubat'ta konsolosluk tarafından gelen telefonla kardeşlerinin ölüm haberi verildi. Öztürk'ün kardeşi Yıldız Eyiçalış, Kamboçya medyasında kardeşinin çekiçle dövülerek öldürüldüğünü öğrendi. Öztürk'ün ölümünden sorumlu tutulan biri kadın 6 şüpheli tutuklandı.



Yıldız Eyiçalış, kardeşinin cenazesi için vekalet istendiğini, kalp rahatsızlığı nedeniyle kalp krizi geçirdiklerini düşündüklerini ancak gerçeği öğrenince şok olduklarını dile getirdi. Eyiçalış, "Kamboçyalı 6 yerli adam tarafından bir de kadın var aralarında, çekiçli bir saldırıyla kardeşimi vahşi bir şekilde öldürdüklerini öğrendik. Şu an perişan durumdayız. Kardeşimizin cenazesini getirme konusunda oradaki nakil firmalarının çok yüklü miktarda para istediklerini öğrendik" dedi.



'CENAZEMİZİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istediklerini kaydeden Eyiçalış, "Devletimizin cenazemizi getirmeleri konusunda yardımını rica ediyorum. Cenazemizin yakılmasını istemiyoruz. Otopsi yapılıp yapılmadığı konusunda da bilgi edinmek istiyoruz. Kamboçya polisinden bilgi edinme şansımız çok az, ulaşma durumumuz yok, yine de deniyoruz. Cenazemizi buraya getirtip babamızın yanına defnetmek istiyoruz. 6 kişinin tutuklandığı haberleri var, bu tutuklu kişilerin ceza almaları ve salınmamaları için hukuki işlemlerin takibini yapmak istiyoruz. Devletimiz yanımızda olursa çok seviniriz" diye konuştu.