Kamelyadaki çay keyfi cinayetle son buldu!

Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokakta bulunan parktaki kamelyada çay içen arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. B.C yanında bulunan bıçakla Yasin D.'yi bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yasin D, ambulansla kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin D, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan B.C'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.