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Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:46 Son Güncelleme: 27.12.2024 12:13

Kamelyadaki çay keyfi cinayetle son buldu!

Kayseri’de kamelyada çay içen arkadaşlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 46 yaşındaki Yasin D. hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kamelyadaki çay keyfi cinayetle son buldu!

Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokakta bulunan parktaki kamelyada çay içen arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. B.C yanında bulunan bıçakla Yasin D.'yi bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yasin D, ambulansla kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin D, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan B.C'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kamelyadaki çay keyfi cinayetle son buldu!
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