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Giriş Tarihi: 6.3.2023 13:36 Son Güncelleme: 6.3.2023 13:49

Kamera kayıt cihazını bile çaldılar! 1’i yakalandı

İstanbul’da girdikleri iş yerinin güvenlik kamera kayıt cihazını bile çalan 2 hırsızdan 1’i, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kamera kayıt cihazını bile çaldılar! 1’i yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde iki kişi; girdikleri iş yerinden bir cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve iş yerinin güvenlik kamera kayıt cihazını çaldı. Uzaktan erişimle kaydedilen görüntüler detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Söz konusu iş yerinden 15 bin liralık soygun yapan iki hırsızın açık kimliklerini tespit eden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Y.Ç. isimli hırsızı yakaladı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen Y.Ç.'nin suç ortağını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

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Kamera kayıt cihazını bile çaldılar! 1’i yakalandı
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