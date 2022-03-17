Kamera kayıt cihazlarını çaldı! Satamadan yakaladılar

Seri hırsızlık olayları; 16 Ocak ile 14 Mart 2022 tarihlerinin arasında İstanbul'un Maltepe İlçesi'nde meydana geldi. Farklı tarihlerde beş farklı adresten Kamera Kayıt Cihazları çalındı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olay yerlerinin çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi ve söz konusu hırsızlık olaylarını, geçmişte benzer suçlardan ötürü kaydı olan E.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Kimliği çok kısa sürede tespit edilen E.Ç., iddialara göre satmak üzere çaldığı Kamera Kayıt Cihazları ile birlikte Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Maltepe İlçesi'ne bağlı Büyük Yalı Köprüsü'nün altında yakalandı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan E.Ç. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.