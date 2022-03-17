Kamera kayıt cihazlarını çaldı! Satamadan yakaladılar

Kimliği çok kısa sürede tespit edilen E.Ç., iddialara göre satmak üzere çaldığı Kamera Kayıt Cihazları ile birlikte Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Maltepe İlçesi'ne bağlı Büyük Yalı Köprüsü'nün altında yakalandı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan E.Ç. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.