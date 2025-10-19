Kamera sisteminden ‘anlık’ takip geliyor

Yatılı sosyal hizmet kurumlarında yaşanan olumsuz olayların önüne geçmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni bir yasa taslağı hazırlanıyor. Taslak, huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve bakıma muhtaç ile suça itilen çocukların kaldığı kurumlarda yazılım destekli kamera sistemlerinin kurulmasını öngörüyor. Kameralar sayesinde hizmetler anlık takip edilecek, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları zamanında tespit edilecek ve olası suçlar önlenecek.Kayıtlar iki yıl saklanacak, mahkeme kararı olmadan paylaşılmayacak. Taslağın gerekçesinde, teknolojik çözümler sayesinde bireylerin güvenliği ve iyi olma hali sağlanacak.