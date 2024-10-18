Kamerayı boyadı, yasak aşkı vurdu

İSTANBUL Küçükçekmece'de geçtiğimiz nisan ayında eşiyle ilişkisi olduğu Mehmet K.'yı takip edip pusu kurarak başından vuran İsmail T. hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. İlk etapta herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşamayan polis, sonraki çalışmalarında İsmail T.'nin saldırının gerçekleştiği noktayı gören bir eczaneye ait kamerayı olaydan önce sprey boya ile boyadığını ortaya çıkardı. Saldırgan İsmail T.'nin 14 yıldan 23 yıla kadar hapsini talep eden Cumhuriyet Savcısı, İsmail T.'nin olay öncesi kamerayı boyayarak suçu tasarladığına dikkat çekti. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet K. ve Neşe T. de gönül ilişkileri olduğunu doğruladı.