Kamikaze savcının tahliye ettiği FETÖ imamına 6 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluğuna itiraz edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa vermişti. Skandal mütalaa sonrası HSK tarafından savcı İsmail Lale hakkında soruşturma başlatılmış ve 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Savcı Lale'nin tutukluluğunun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdiği örgütün İzmir Çiğli sorumlularından olan Ahmet Yenisarı'nın yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın bugünkü duruşmasında Yenisarı'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014'te Bank Asya'ya para yatırdığı ve ByLock kullanıcısı olduğu saptanan Ahmet Yenisarı hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı içerikli adli kontrol hükmünün devamına karar verildi.

15 TEMMUZ'A 'İHTİLAL' DEDİ

Lale, mütalaasında 15 Temmuz darbe girişiminden de "ihtilal" olarak söz etmişti. Cumhuriyet Savcısı Lale, hazırladığı mütalaada dosya kapsamıyla örtüşmeyen, meslek etiğine aykırı ve yorum içeren skandal ifadeler kullanmıştı. İşte ı skandal mütalaadaki ifadeler: "Ceza sorumluluğunun şahsiliği beşeri ve evrensel en temel ilkesi olduğu gibi uygulanmadığı yerlerde; kanun vardır ancak hukuk yoktur. Engizisyon mahkemeleri güya kanunla işliyordu. Fakat devlete isyan eden veya muhalif grubun sadece isyan edenleri değil tüm taraftarları, akrabaları, çoluk ve çocuklarını hatta mezardan ölüleri çıkartıp cezalandırdığı için tarihe vahşet ve ilkellik olarak geçmiştir. Bu, faraza GSY Kulüp Yönetimi İstanbul'da bir örgüt kurup isyana kalkıştı diye, İzmir'de maçlara gitmiş veya kombine bilet almış kişileri kadın, çoluk çocuk demeden örgüt üyesi diye sorumlu tutmaya benzer" ifadelerine yer verdi. Mütalaasında 15 Temmuz darbe girişiminden "ihtilal" diye söz eden Lale, tüm FETÖ davalarını tartışmaya açacak şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz 2016 yılında devlete karşı girişilen ve belki 4-5 bin kişinin irade ve teşebbüs ettiği ihtilali, arkadaş ve taraftar olsa bile 4-5 milyon kişiye teşmil etmek, yani yetişkin nüfus olan 30-40 milyonun yüzde 15'ini terörist ilan etmek ve devletin hasmı haline getirmenin 1. Md'deki toplum barışını koruma amacına da aykırı olduğu kanatiyle"