Kamışlı’da terör hedefleri yerle bir edildi! SİHA ve F16’lar PKK/YPG’ye ait hedefleri nokta atışıyla vurdu

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlene ve 9 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı ile Malatya Er Haç Askeri Hava Üssleri'nden kalkan F16 ve F4 savaş uçakları ile Batman İnsansız Uçak Sistemleri Üssü'ndeki SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ait hedefleri vurdu.

Gerçekleştiren operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra, örgütün lojistik, alt yapı, enerji (petrol ve elektrik) noktaları da nokta atışlarla imha edildi. Irak sınırındaki hudut karakollarından da, Metina Dağı ve Zap Vadisi'nde İHA ve keşif gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen hedefler Fırtına Obüs ile ÇNRA'larla (Çok Namlulu Roketatar) ateş altına alındı. Operasyonlar kapsamında, Suriye'nin kuzeyine çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden de görüldü.