Haberler Yaşam Haberleri Kamışlı’da terör hedefleri yerle bir edildi! SİHA ve F16’lar PKK/YPG’ye ait hedefleri nokta atışıyla vurdu
Giriş Tarihi: 15.1.2024 10:58 Son Güncelleme: 15.1.2024 11:17

Kamışlı’da terör hedefleri yerle bir edildi! SİHA ve F16’lar PKK/YPG’ye ait hedefleri nokta atışıyla vurdu

Mardin’in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edildi. Kamışlı’dan yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kamışlı’da terör hedefleri yerle bir edildi! SİHA ve F16’lar PKK/YPG’ye ait hedefleri nokta atışıyla vurdu

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlene ve 9 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı ile Malatya Er Haç Askeri Hava Üssleri'nden kalkan F16 ve F4 savaş uçakları ile Batman İnsansız Uçak Sistemleri Üssü'ndeki SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ait hedefleri vurdu.

Gerçekleştiren operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra, örgütün lojistik, alt yapı, enerji (petrol ve elektrik) noktaları da nokta atışlarla imha edildi. Irak sınırındaki hudut karakollarından da, Metina Dağı ve Zap Vadisi'nde İHA ve keşif gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen hedefler Fırtına Obüs ile ÇNRA'larla (Çok Namlulu Roketatar) ateş altına alındı. Operasyonlar kapsamında, Suriye'nin kuzeyine çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden de görüldü.

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Kamışlı’da terör hedefleri yerle bir edildi! SİHA ve F16’lar PKK/YPG’ye ait hedefleri nokta atışıyla vurdu
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