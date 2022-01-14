Kamp yapar gibi kazı yapmışlar! 6 defineci kazdıkları kuyuda yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takipte jandarma ekipleri 6 şüpheliyi anbean takip etti. Yaklaşık 2 hafta süren takip sonucu jandarma ekipleri, 6 şahsın köy sınırları içerisinde kazı yaptığını ve burada birçok malzemeyle define aradığını tespit etti. Yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri köyün dağlık arazisinde bulunan kazı alanına sessizce operasyon düzenledi.