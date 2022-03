Kampüste başıboş köpek dehşeti!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde eğitim gören ve okul sonrası kaldığı yurda gittiği esnada bir grup köpeğin, sebepsiz saldırısına uğrayan genç kız, o anları kaza ile kayıt altına aldı. Saldırıdan sırt çantası sayesinde kurtulduğunu ifade eden öğrenci, daha sonra kayıt altına alınan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

KOCA KAMPÜSTE KİMSE YOKTU

Paylaşımında kendisinin de bir hayvan sever olduğu ve köpeği bulunduğunu ifade eden Meral şu ifadeleri kullandı:

Merhaba bugün sizlere başımdan geçen bi olayı anlatacağım. Kocaeli üniversitesi Umuttepe kampüsünde okuyorum. Bildiğiniz gibi Umuttepe'de köpekler yaşamakta ve sayıları 20-30 değil yaklaşık 400-500 civarı. Buraya geldiğimden beri önce oda arkadaşım bir köpek tarafından ısırıldı onlar korkuyordu normal dedim. Ama kendim bugüne kadar, köpek koşsa bile köpektir. Koşar havlar dedim. Gece saatlerine kalmayınca köpekler bir şey yapmaz denildi. Gece saatlerine kalmadım. Herkes gibi normal olanı yaptım ki ben ve benim gibi birçok arkadaşım kampüse yurda giriş çıkış saatlerini köpeklere göre ayarlıyoruz. Daha önceden birkaç kez bana doğru koşmuşlardı kendimi kapalı alana almıştım ama bu sefer farklıydı ve kimse yoktu. Akşam 6 buçuğa yakın fakülteden çıkıp kütüphaneye uğrayıp ardından yurduma dönecektim lakin yolda kendi halimde yürüyordum. Arada belli bir mesafe vardı. 10 tane köpek belki de daha fazla hepsi birden havlayıp benden tarafa doğru koşmaya başladılar. Önce dedim ki hayır sakin ol Meral sana gelmiyorlar panik yapma dedim lakin hepsi birden çevremi sardı bana ufak bir alan bırakıldı ve yanımda kimse yoktu her şeyi geçtim koca kampüste hiç kimse yoktu.

OLAY FAZLA HAFİFE ALINIYOR

Köpeklerin beş on dakika boyunca üzerine gelip havladığını yazan öğrenci, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

Benim üzerime doğru gelip havlamaya başladılar. O an ağızdan çıkan tek şey yardım edin diye bağırıp çığlık atmam oldu sırt çantam vardı onu savurup kendime alan açmaya çalıştım elim ayağıma dolanmıştı hem korku hem şok içindeydim. Hiçbir şekilde kimse gelmedi yanıma çığlığım kimseyi duyurmaya yetmedi çantamı savurmaktan başka bir şey kalmadı ve en sonunda bende yorulmuştum her şeyi göze alıp o an ısırılmaya göz yummuştum. Şuan ısırılmadım evet ama. O an çantam yanımda olmasaydı ben kendimi koruyamasaydım belki şuan hafif sıyrıklar deil de daha kötü bir halde olacaktım. Çünkü 10 tane köpeğin saldırısından bahsediyorum. Gerçekten hiçbir kinim nefretim olmadı hayvanlara bunu bu yüzden yazmıyorum. Sadece olayın fazla hafife alındığını düşünüyorum"

BURASI KAMPÜS BARINAK DEĞİL

Paylaşımına Kocaeli Üniversitesi Rektörü ve İzmit Belediyesi gibi kurumları etiketleyen öğrenci şu cümleleri kullandı:

Evet bu köpekler on yıldır belki de daha fazla bu kampüsteydi. Ama artık bu köpeklere bakılmıyor su dâhil verilmiyor hayvanlar yerde erimiş karlı çamurlu suları içiyor ve aç bir şekilde oldukları için biz öğrencilere saldırıyor. Bu sadece kız öğrenciler olarak değil, erkeklerde dâhil birçok erkek arkadaşım şikâyetçi bu durumdan. Yüzlerce köpek var ve hepsinin yemeğine yetişilemiyor anladığım ve gördüğüm kadarıyla bugün yaşadığım olayı telefonum yanlışlıkla kayda almış o an ki korkularım, çaresizliğim ve haykırışlarım. Gerçekten çok üzgünüm ve şuan artık çoğu kişi olduğu gibi bende köpeklerden korkuyorum lütfen bir şey yapın. Benim nerdeyse her Gün okulum var sabah 9 akşam 6. Yaşadığım olayı daha atlatamadım bile. Gerçekten daha fazla kişinin korku içinde olmasını istemiyorum. Bir şeylerin olması için daha kötüsünü mü yaşamamız lazım illa lütfen gerekeni yapın burası kampüs barınak değil.