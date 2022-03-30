Haberler Yaşam Haberleri Kampüste köpek dehşeti
Giriş Tarihi: 31.3.2022

Kampüste köpek dehşeti

DHA
Kampüste köpek dehşeti

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Çiğdem Dadandı kampüste başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Dadandı: Sırtüstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hâlâ onun travmasını yaşıyorum

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüs içerisindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Dadanlı, köpeklerden birinin sağ bacağını ısırması sonucu yaralandı. Hastaneye gidip kuduz aşısı yaptıran Çiğdem Dadandı, ardından hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunup başıboş köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi. Bu olaydan birkaç gün önce de aynı kampüste bir başka öğrencinin köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıya uğradığı an çok korktuğunu söyleyen Dadandı, "Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu. Ben hala onun travmasını yaşıyorum. Yaşadığım anları unutamıyorum. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var. Onlarda aynı şeyi yaşamaktan çok korkuyorlar" dedi. Köpeklerin kontrolsüz bir şekilde olduğunu belirten Dadandı, "Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! ABD'den flaş Putin iddiası: 'Elimizde bulgular var' diyerek açıkladılar...
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
"Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! Bunu yapan yandı: Ceza 5 yıla çıkıyor!
Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu: CHP'li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı
Yerli otomobil Togg göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Pandeminin sonuna mı geliniyor? İşte coronavirüs için 3 senaryo! DSÖ Direktörü tarih verdi...
Son dakika: İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'a tırpan! Başkanlık Divanı'nda değişiklik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor! Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL
Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika'dan yarın geliyor... 28 il için alarm
El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan büyük tehdit! ‘Bedelini onlar ödeyecek!’
ARKADAŞINA GÖNDER
Kampüste köpek dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA