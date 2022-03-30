Kampüste köpek dehşeti

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Çiğdem Dadandı kampüste başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Dadandı: Sırtüstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hâlâ onun travmasını yaşıyorum
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüs içerisindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Dadanlı, köpeklerden birinin sağ bacağını ısırması sonucu yaralandı. Hastaneye gidip kuduz aşısı yaptıran Çiğdem Dadandı, ardından hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunup başıboş köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi. Bu olaydan birkaç gün önce de aynı kampüste bir başka öğrencinin köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıya uğradığı an çok korktuğunu söyleyen Dadandı, "Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu. Ben hala onun travmasını yaşıyorum. Yaşadığım anları unutamıyorum. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var. Onlarda aynı şeyi yaşamaktan çok korkuyorlar" dedi. Köpeklerin kontrolsüz bir şekilde olduğunu belirten Dadandı, "Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.