Kamu arazisine esrar  ekti!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İzmit İlçesi Emirhan Mahallesi'nde oturan M.B isimli kişinin, kamuya ait olan araziye uyuşturucu madde ektiği ve ticaretini yaptıoğına dair bilgilere ulaştı. Alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, M.B gözaltına alınırken, yağılan kontrollerde, kamu arazisine ekili vaziyette 490 kök kenevir 250 gram kenevir tohumu ve 3 kilo kubar esrar ile 200 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüphelinin Jandarma'da ki sorgusunun devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.