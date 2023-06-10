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Giriş Tarihi: 10.6.2023 11:44 Son Güncelleme: 10.6.2023 11:45

Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan SABAH’a çarpıcı açıklamalar: ‘İzleyicilerine kısa süreli afyon verdiler’

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kendisinin de bir dönem görev aldığı YSK’nın mevcut seçim sistemiyle dünyaya örnek bir kurum olduğunu ve son seçimlerde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini vurguladı. Anadolu Ajansı’nın da binlerce personeliyle verileri yayıncı kuruluşlara hızlı şekilde aktardığını belirten Malkoç, “Ancak bazı yayın organlarının kendi arzuları doğrultusunda verileri uzun süre farklı açıdan paylaştıklarını gördük. Tabiri caizse kendi izleyicilerine kısa süreli afyon verdiler. Aslında kendilerini kandırdılar. Yayıncı kuruluşların görevi topluma ayna tutmaktır. Ancak siz sirk aynası tutarsınız, farklı bir şey çıkar ortaya” dedi.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan SABAH’a çarpıcı açıklamalar: ‘İzleyicilerine kısa süreli afyon verdiler’

Sorunsuz ve başarıyla tamamlanan seçim sürecini SABAH'a değerlendiren Malkoç, Türkiye'deki seçim sistemine övgüler yağdırdı. Avrupa'daki hiçbir ülkenin Türkiye kadar sandığa sahip çıkmadığına dikkat çeken Malkoç, "Amerika'daki son seçimi de hatırlayın. Sandıklarda kıyamet koptu. Bizde böyle bir durum oldu mu? Dünyada en iyi seçim düzenini kuran ülke Türkiye'dir. Amerika'da seçim sonuçlarının açıklanması 1 haftayı buldu. Türkiye'de sandıklar kapatıldıktan sonra 2,5 saat içinde durum netleşti. Maçtaki 1 ofsayt bile 1 hafta tartışılırken, 65 milyonun oy kullandığı bir seçim şüphe götürmeyen bir süreçle 2,5 saatte netleşmiştir. Türkiye'deki seçim sistemi dünyaya örnektir ve ders olarak okutulmalıdır" şeklinde konuştu.

BATI'NIN 'TEK ADAM' SÖYLEMİNE SERT TEPKİ

Türkiye'de sandığa gidiş oranının dünyada çok az ülkede görülebildiğini belirten Malkoç, buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "tek adam" yakıştırması yapan Batı dünyasına da sert tepki gösterdi. Türkiye'de sandığa gitme geleneğinin 200 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Malkoç, "Dünyanın çoğu ülkesinde böylesine bir sandık geçmişi yok. Bizdeki kadar hiçbir Avrupalı ülke sandık kurulunu önemsemez. Böyle bir millet tarafından seçilen cumhurbaşkanına çıkacaksın, garip yakıştırmalar yapacaksın. Yazıktır, ayıptır. Ahlaki zafiyettir. Bu Türkiye'ye yapılmış bir iftiradır. Dünyada son 1 senede Türkiye'dekinden daha düzgün ve başarılı bir seçim göremezsiniz. 'Tek adam' söylemi hadsizliktir, demokrasiye saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM İTİRAZLARI ALANIMIZA GİRMİYOR"

Öte yandan 1950'den beri Türkiye'de seçimleri YSK'nın yönettiğini belirten Malkoç, bu süreçte kendi kurumlarına düşen bir sorumluluk bulunmadığını ifade etti. Malkoç, "Buna rağmen bazı müracaatlar oldu. Mesela siyasi partilerin kendilerine başvuracak milletvekili adaylarından para almasının yasaya uygun olmadığı şeklinde başvurular vardı. Anayasanın ilgili maddesine bakarak biz bunları incelemedik. Çünkü bu konuların tümünün karara bağlanma yeri seçim kurulları ve YSK'dır" dedi.

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Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan SABAH’a çarpıcı açıklamalar: ‘İzleyicilerine kısa süreli afyon verdiler’
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