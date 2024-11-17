Kamu binası sözde hayvanseverlerin gelir kapısı oldu

Ankara'da yer alan bir kamu binası, sözde hayvan severler tarafından işgal edilerek barınağa dönüştürüldü. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Ankara'da özelleştirme sonucu geçmişte veya sonrasında kalan davalar ve kamu işleri için tüzel kişiliği korunan bir kamu binasında başıboş hayvanlar cirit atıyor. Külliye arazisine yalnızca 500 metre uzaklıkta bulunan binanın trafo bölümünde sözde hayvan severlerin, bakıma muhtaç sokak hayvanlarını sosyal medyada paylaşarak ve bakımlarını bahane ederek gelir elde ettikleri öğrenildi. Binada herhangi yangın veya tehlike durumunda hiçbir güvenlik önleminin de olmadığı görüldü. Yanıcı malzemelerinde bulunduğu ve çevre kirliliğinin de hat safhada olduğu bölümde, hayvanların da can güvenliğinin olmadığı iddia edildi.

METRUK BİNALARI BARINAĞA DÖNÜŞTÜRÜP MİLYONLAR TOPLADILAR

Yine hayvanseverlik adı altında birçok metruk arazinin barınağa dönüştürüldüğü ve o arazilerden birinin de TCDD'ye ait AOÇ lojman bölgesi arazisi olduğu belirtildi. Bakıma muhtaç hayvanları belediyeye teslim etmeyerek işgal ettikleri yerlerde sosyal medyayı da kullanarak bağış toplayan sözde hayvanseverlerin metruk yerlerde milyonluk çark işlettikleri iddia ediliyor. Sözde hayvanseverlerin sosyal medyada sakat, acı çeken, hasta ve bakıma muhtaç hayvanları paylaşarak gelir elde ettikleri ve videolarla vicdanlara dokunmaya çalışarak "bağış" adı altında milyonlar topladığı iddia edildi.

HAYVANSEVERLİK YALANIYLA SERVET KAZANMIŞTI

Sosyal medyada 'Köpekvelisi' kullanıcı adıyla bilinen Buket Özgünlü Boyacı da 'Yaşama Tutunan Patililer Derneği' ile sokak hayvanlarına yardım adı altında servet toplamıştı. Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 27 köpeği de izinsiz bir şekilde sahiplenip Ankara'ya getirdiği belirlenen Boyacı, tutuklanmıştı.