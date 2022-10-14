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Giriş Tarihi: 14.10.2022 16:16 Son Güncelleme: 14.10.2022 16:20

Kamu özel sektör işbirliği renkli pamukta ekimi artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Gelincik ve Sarıgelin adlı iki renkli pamuk çeşidinin ekimi kamu ve özel sektörün işbirliği yapmasıyla arttı. Adana Valiliğinin koordinatörlüğünde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BOSSA Tekstil A.Ş. işbirliği ile bu yıl bin 800 dekar alanda ekimi yaptırılan iki renkli pamuğun hasadı yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kamu özel sektör işbirliği renkli pamukta ekimi artırdı

Hasat etkinliği açılışında konuşan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen iki renkli pamuk çeşidinin 10-15 yıllık ıslah çalışmasının bir ürünü olduğunu hatırlattı. Vali Elban, ürünlerin mutlak surette çiftçiyle ve çiftçiden sonra da nihai tüketiciye ürün hazırlayan işletmelerle buluşması gerektiğini ifade etti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise, renkli pamuğun ekiminin yaygınlaştırılması projesini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle daha ileriye götürmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaklaşık 4 buçuk milyon dekara yakın pamuk ekiliş alanımız var. Tabii bu ekiliş alanı içerisinde de ilimizde yüzde 5'lik orana sahibiz. Pamuk üretimi yıllara göre değişmekle birlikte pamuğun ekilişinde en önemli kriter fiyat konusu. Geçen yıl 200 bin dekar civarında üretim varken bu yıl bu yıl 320 bin dekar üretim var. Elde edilen ürünlerin satışı, pazarlanması konusunda da ciddi çalışmalar yapmamız gerektiği ortadadır. Bugün ürettiğimiz renkli pamukta da ortalama 200-250 kilogram dekara verim alınırken hasadı gerçekleşen ürünlerde 400-450 kilograma kadar şu an yükseltmiş durumdayız. Bu proje kapsamında bin 800 dekar alanda 7 çiftçimiz bu sene üretim yaptı."

Adana'da bu yıl Ceyhan İlçesi Büyük Burhaniye, Çakaldere ile Sarıçam İlçesi Şevketiye, Büyük Baklalı ve Küçük Baklalı Mahallelerinde 7 üretici tarafından bin 800 dekar alanda 415 dekarı 1. ürün, bin 385 dekarı da 2. ürün olmak üzere Gelincik ve Sarıgelin renkli pamuk çeşitlerinin ekimi yapıldı. İl genelinde ise bu yıl 322 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılırken rekoltenin 166 bin ton olması bekleniyor.

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Kamu özel sektör işbirliği renkli pamukta ekimi artırdı
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